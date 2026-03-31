В Таганроге после беспилотной атаки режим ЧС ввели по 47 адресам

В Таганроге после массированной атаки беспилотников по 47 адресам ввели режим ЧС. Об этом сообщили глава города Светлана Камбулова.

Для координации работы по устранению последствий атаки в городе создали оперштаб. Комиссия по оценке ущерба обследовала более 30 частных домов и приступила к обследованию шести многоквартирных. После завершения работ жители смогут подать заявления на получение единовременной помощи и помощи в случае полной утраты имущества.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», ночью 30 марта в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Таганрог один мирный житель погиб, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Жительницу Таганрога, пострадавшую при атаке БПЛА, санавиацией доставляют в областной ожоговый центр. Количество поврежденных обломками БПЛА домов увеличилось до 67. По данным к этому часу повреждения получили 16 многоквартирных домов, 51 частный дом и десять автомобилей. Работает оперативный штаб по ликвидации последствий, для жителей поврежденных домов организованы пункты временного размещения.

Мария Хоперская