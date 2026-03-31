«UFA1»: ФСБ задержала врио главы «Башкиравтодора»

Сотрудники ФСБ вывели из здания «Башкиравтодора» врио гендиректора Александра Ликомаскина, сообщает UFA1.ru со ссылкой на источник. Господин Ликомаскин замещал Ильдара Юланова, осужденного по статье о хищениях. В «Башкиравтодоре» пока не комментировали информацию.

Александр Ликомаскин был назначен на должность в марте. До этого он занимал пост замминистра транспорта Самарской области.

Ильдар Юланов, возглавлявший компанию с февраля 2021 года, был задержан в ноябре 2023-го. Его обвиняют в двух эпизодах мошенничества при контрактах «Башкиравтодора» с ООО «Киви». По версии следствия, во время реконструкции дороги Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе и улицы Пугачева в Уфе господин Юланов вместе с топ-менеджерами «Киви» похитил более 150 млн руб. В сентябре 2025 года суд приговорил экс-гендиректора «Башкиравтодора» к девяти годам колонии и 1 млн руб. штрафа.