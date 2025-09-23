От общего до строгого

Кировский райсуд Уфы приговорил к реальным срокам лишения свободы троих фигурантов дела о хищении 152,8 млн руб. из АО «Башкиравтодор» (принадлежит республике). Гендиректор компании Ильдар Юланов получил девять лет колонии. Самое суровое наказание назначено бенефициару компании «Киви» (субподрядчик «Башкиравтодора») Иреку Шарипову — ему предстоит отбыть 15,5 лет в колонии строгого режима. Его подчиненный Ринат Мардисламов, главный инженер ООО «Баштранслогистик» (входит в группу «Киви») отделался четырьмя годами лишения свободы. В прениях перед оглашением приговора защита подсудимых настаивала на переквалификации дела и непричастности к преступлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильдар Юланов может провести в колонии девять лет за мошенничество

Фото: Ксения Федорова Ильдар Юланов может провести в колонии девять лет за мошенничество

Фото: Ксения Федорова

В Кировском районном суде Уфы обвинительным приговором завершился процесс по уголовному делу в отношении генерального директора «Башкиравтодора» Ильдара Юланова, владельца и руководителя «Киви» Ирека Шарипова и главного инженера «Баштранслогистик» Рината Мардисламова.

Как сообщал «Ъ-Уфа», подсудимые обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Гособвинение полагало, что они по подложным документам похитили 152,8 млн руб., выделенных «Башкиравтодору» на реконструкцию трассы Бирск – Тастуба – Сатка и улицы Пугачева в Уфе. Иреку Шарипову также вменялась легализация похищенных денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и дача взятки ныне покойному министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову.

Гособвинение просило приговорить Ильдара Юланова к десяти годам лишения свободы, Рината Мардисламова — к четырем с половиной, а Ирека Шарипова — к 17-ти годам.

Ильдар Юланов получил девять лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. и запретом в течение трех лет занимать должности на госслужбе. Главный инженер «Баштранслогистик» Ринат Мардисламов приговорен к четырем годам колонии общего режима. Ирек Шарипов может провести в колонии общего режима 15 с половиной лет. Суд также обязал его выплатить 101 млн руб. штрафа и запретил в течение восьми лет работать на госслужбе. В легализации подсудимый был оправдан.

До рассмотрения гражданского иска прокуратуры к Иреку Шарипову и Ильдару Юланову суд оставил под арестом их активы: земельные участки и квартиры в Башкирии, Москве, Подмосковье и Сочи, дорогостоящие часы, автомобили Porsche, Mercedes-Benz, Range Rover, Land Rover и другое имущество.

Суд также вынес частное постановление премьер-министру Башкирии Андрею Назарову.

На состоявшихся в понедельник прениях гендиректор «Башкиравтодора» участвовать отказался. Его адвокат Анатолий Тимощенков попросил переквалифицировать обвинение и назначит условное наказание. Мол, не было нескольких эпизодов преступления, а имелось одно длящееся. Кроме того, юрист отметил, что Ильдар Юланов получил лишь 1,2 млн руб. в виде часов Rolex.

Ирек Шарипов тоже не стал высказываться в ходе прений. Адвокат Дмитрий Колесник, представляющий его интересы, отметив просьбу гособвинения приговорить его подзащитного к 17 годам, задал риторический вопрос: «А почему не пожизненное лишение свободы?». Господин Колесник утверждал, что доказательная база основывалась на показаниях бывшего подчиненного Ирека Шарипова — Ришата Самматова (ранее был приговорен к четырем годам), который фактически был бенефициаром «Киви». Именно он якобы представлял интересы «Киви» в отношениях с «Башкиравтодором» — курировал подряды, созванивался с представителями госкомпании, участвовал в совещаниях по поводу реконструкции дорог, а также передал его подзащитному деньги для взятки Александру Клебанову.

Ринат Мардисламов частично признал вину, но отметил, что выгоды ни он, ни его родственники не получили.

Его адвокат Руслан Шамсиев заявил, что его подзащитный, оформляя подложные накладные, выполнял указания руководства, и просил назначить ему условное наказание.

Кроме того, утверждал адвокат, преступный умысел руководства «Башкиравтодора» и «Киви» возник до того, как его подзащитный стал подчиненным Ирека Шарипова. Защита попросила назначить Мардисламову наказание, не связанное с лишением свободы.

После оглашения приговора адвокаты подсудимых заявили, что примут решение о подаче апелляционных жалоб после изучения его мотивировочной части.

Идэль Гумеров