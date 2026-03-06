Ильдара Юланова уволили с поста гендиректора «Башкиравтодора»

Совет директоров крупнейшего дорожно-строительного подрядчика Башкирии АО «Башкиравтодор» (принадлежит правительству региона, находится в процессе банкротства) прекратил полномочия гендиректора предприятия Ильдара Юланова. Об этом сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на пресс-службу компании, где заявили, что полномочия господина Юланова прекращены в связи с истечением срока действия трудового договора.

По данным ЕГРЮЛ, с 26 февраля временно исполняющим обязанности руководителя «Башкиравтодора» является Александр Ликомаскин, который был вынужден замещать гендиректора и ранее в связи с арестом и домашним арестом Ильдара Юланова.

Ильдар Юланов, возглавлявший компанию с февраля 2021 года, в ноябре 2023-го был задержан. Он обвиняется в двух эпизодах мошенничества при контрактах «Башкиравтодора» с ООО «Киви». По версии следствия, во время реконструкции дороги Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе и улицы Пугачева в Уфе господин Юланов вместе с топ-менеджерами «Киви» похитил более 150 млн руб.

В сентябре 2025 года Кировский райсуд Уфы приговорил гендиректора «Башкиравтодора» к девяти годам колонии общего режима и 1 млн руб. штрафа. 10 марта в Верховном суде Башкирии состоится апелляционное заседание по делу.

Идэль Гумеров