В Свердловской области из-за паводка ограничено сообщение с пятью пунктами

В результате половодья в Свердловской области оказалось ограничено автотранспортное сообщение с пятью населенными пунктами, сообщили в департаменте информационной политики региона.

В этих населенных пунктах создан необходимый запас продуктов и медикаментов, работает телефонная связь. Дежурят добровольные пожарные дружины со спецтехникой и мотопомпами. После завершения ледохода на участках будут задействованы лодочные и паромные переправы. Кроме того, на сегодня в регионе подтоплены два низководных моста в Байкаловском районе. Еще один мост в Талицком городском округе был демонтирован заранее для сохранности конструкции.

С начала противопаводковых мероприятий в Свердловской области распилено 4202 метра льда, использовано 1233 кг взрывчатых веществ: специалисты пилят лед и бурят лунки, а также расчищают русла рек от снега и льда.

В зоне риска при прохождении весеннего паводка в Свердловской области находятся около 40 населенных пунктов, где проживают примерно 5 тыс. человек. К 21 марта из-за половодья временно пропало транспортное сообщение с двумя населенными пунктами: деревнями Заречная и Заселина.

Ирина Пичурина