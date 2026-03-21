В Свердловской области из-за половодья закрыт доступ к двум деревням

В Свердловской области из-за половодья временно пропало тарнспортное сообщение с двумя населенными пунктами: деревням Заречная и Заселина, следует из оперативной информации регионального ГУ МЧС.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На реке Пышма у села Яр разобрали низководный мост на время половодья. В населенных пунктах живут 32 человека, в том числе один ребенок.

Проезд к деревням планиирут восстановить в мае-июне. После вскрытия льда будет работать водная переправа.

«Для обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах на период весеннего половодья созданы запасы необходимых продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь»,— уточнили в ведомстве.

Анна Капустина