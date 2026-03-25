В Свердловской области 40 населенных пунктов может подтопить во время паводка

В зоне риска при прохождении весеннего паводка в Свердловской области находятся около 40 населенных пунктов, где проживают примерно 5 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

По его словам, новых зон риска по сравнению с прошлыми годами не появилось. Населенные пункты, которые могут оказаться отрезанными от транспортного сообщения, находятся в зоне особого внимания властей. Сформирован запас продуктов питания и медикаментов.

Как отметила начальник отдела гидрологических прогнозов Уральского УГМС Людмила Аненко, в бассейнах рек Туры, Пышмы и Ницы половодье началось на 12–15 суток раньше нормы. Вскрытие большинства рек ожидается через 5–10 дней после начала половодья — во второй-третьей декаде апреля.

Наиболее неблагоприятная ситуация прогнозируется в бассейнах рек Ницы, Туры, Тавды и Сосьвы. До опасного уровня может подняться вода в Нице в районе Ирбита и в Туре у Туринска.

Ранее полпред президента в УрФО Артем Жога на выездном заседании Совбеза в Екатеринбурге заявил, что власти ожидают превышения норм уровня воды в реках Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей. Он призвал приготовиться к «развитию ситуаций по негативному сценарию».

Полина Бабинцева