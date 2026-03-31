Бывший брянский вице-губернатор обжаловал десятилетний приговор за взятки

Защита бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Петроченко, получившего десять лет колонии строгого режима за взятки, обжаловала приговор. Об этом “Ъ” рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Пока апелляционная жалоба находится в суде первой инстанции. Срок подачи возражений на нее установлен до 20 апреля.

Александр Петроченко

13 марта Брянский райсуд признал Петроченко виновным в получении взяток в особо крупном размере. Суд установил, что в 2021–2024 годах чиновник получил от индивидуального предпринимателя почти 21 млн руб. за беспрепятственное заключение госконтрактов, приемку и оплату товаров, работ и услуг по этим контрактам. Ему также назначили штраф в размере полученной взятки. В доход государства суд конфисковал имущество на сумму почти 21 млн руб. Вину Александр Петроченко не признал.

Петроченко задержали и заключили под стражу в октябре 2024 года. За месяц до этого губернатор Александр Богомаз сообщил, что из-за коррупционных нарушений инициировал проверку подчиненного, который сразу же покинул пост. В статусе вице-губернатора Александр Петроченко в течение двух лет курировал вопросы правопорядка и борьбы с преступностью.

Сергей Толмачев, Воронеж