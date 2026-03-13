Бывшему замгубернатора Брянской области дали 10 лет за получение взятки

Бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко признали виновным в получении взятки более чем на 20 млн руб. Его приговорили к десяти годам строгого режима со штрафом, равноценным размеру взятки. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Чиновника лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также ему на четыре года запретили занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Как установлено следствием, Александр Петроченко получал взятки от индивидуального предпринимателя за помощь с заключением госконтрактов, а также за беспрепятственный прием товаров и работ по ним. По данным «Ъ», предприниматель некачественно исполнял госконтракты на видеофиксацию нарушений ПДД. Всего в 2021-2024 годах Петроченко получил 20,8 млн руб.

Александра Петроченко отправили в СИЗО 16 октября 2024 года. В ноябре того же года у бывшего замгубернатора арестовали имущество.

