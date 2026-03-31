Пострадавшим от наводнения в Дагестане выплатят по 16 тыс. рублей

Власти Дагестана выделили из резервного фонда деньги на выплату компенсации пострадавшим при наводнениях. Единовременная материальная помощь каждому составит 15,6 тыс. руб. Если имущество первой необходимости утрачено частично, выплатят 78,7 тыс. руб. на человека.

Если имущество утрачено полностью — 156,7 тыс. руб., сообщило региональное Министерство труда и соцразвития.

При причинении вреда здоровью (тяжелой или средней степени) пострадавший получит 627 тыс. руб., при легкой степени тяжести — 313,5 тыс. руб. При гибели человека в результате ЧС членам его семьи выплатят около 1,6 млн руб. «Специалисты администраций городов и районов совместно с отделами по делам ГО и ЧС уже проводят оценку ущерба. На основе этих данных будут формироваться списки пострадавших семей»,— уточнили в министерстве.

На прошлой неделе в Дагестане из-за сильных дождей, подтоплений и оползней без энергоснабжения остались около 65 тыс. жителей 30 районов и частично четырех городов: Махачкала, Кизляр, Каспийск и Хасавюрт. На территории соседней Чечни из-за непогоды объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Дагестане и Чечне остаются подтопленными более тысячи домов.

Подробности — в публикации «Ъ-Кавказ» «Кавказ продолжает плыть».

Фотогалерея

Дагестан вышел из берегов

Президент республики Сергей Меликов сообщил, что в Махачкале наблюдаются подтопления улиц и массовые отключения электричества и воды

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

На восстановительные работы в регионе было направлено 112 бригад, 340 специалистов и 115 единиц техники

Фото: пресс-служба администрации Махачкалы

Наиболее сложная обстановка с подтоплениями и нарушениями энергоснабжения сохраняется в Махачкале, Хасавюрте и Хасавюртовском районе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Дагестан

Без электричества остались жители 30 районов и частично четырех городов: Кизляр, Каспийск и Хасавюрт. Кроме того, были зафиксированы обрывы магистральных линий связи

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

По данным «Дагэнерго», в Махачкале из-за обильных дождей подтоплены несколько подстанций: «Махачкала 110», «Восточная» и «Приморская»

Фото: пресс-служба филиала «Дагэнерго»

Электроснабжение удалось восстановить 70% пострадавших от непогоды потребителей в Акушинском, Ахтынском, Дербентском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Табасаранском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском, Цумадинском районах

Фото: пресс-служба филиала «Дагэнерго»

Коммунальные и экстренные службы, а также министерства энергетики, природы, строительства и транспорта были переведены в круглосуточный режим работы

Фото: пресс-служба министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана

Вследствие продолжительных дождей и повышения уровня воды в реке ЯрыкСу обрушились два пролета железнодорожного моста на перегоне Хасавюрт — КадиЮрт. Инцидент произошел на линии СевероКавказской железной дороги

Фото: пресс-служба прокуратуры республики Дагестан

Компания «РЖД» днем 29 марта сообщила, что железнодорожное движение через станцию Тарки в Дагестане было восстановлено, однако открыто по одному пути. Также было восстановлено сообщение пригородных поездов на участке Дербент – Махачкала – Хасавюрт

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

Масштабное наводнение подтопило 760 жилых домов и 950 придворных участков. Спасатели эвакуировали 3338 человек, среди них 1033 ребенка; 58 человек, включая 32 ребенка, разместили в пунктах временного размещения

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) предупредило предпринимателей республики о недопустимости необоснованного повышения цен на воду, продукты питания и стройматериалы в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной непогодой

Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

