Пострадавшим от наводнения в Дагестане выплатят по 16 тыс. рублей

Власти Дагестана выделили из резервного фонда деньги на выплату компенсации пострадавшим при наводнениях. Единовременная материальная помощь каждому составит 15,6 тыс. руб. Если имущество первой необходимости утрачено частично, выплатят 78,7 тыс. руб. на человека.

Если имущество утрачено полностью — 156,7 тыс. руб., сообщило региональное Министерство труда и соцразвития.

При причинении вреда здоровью (тяжелой или средней степени) пострадавший получит 627 тыс. руб., при легкой степени тяжести — 313,5 тыс. руб. При гибели человека в результате ЧС членам его семьи выплатят около 1,6 млн руб. «Специалисты администраций городов и районов совместно с отделами по делам ГО и ЧС уже проводят оценку ущерба. На основе этих данных будут формироваться списки пострадавших семей»,— уточнили в министерстве.

На прошлой неделе в Дагестане из-за сильных дождей, подтоплений и оползней без энергоснабжения остались около 65 тыс. жителей 30 районов и частично четырех городов: Махачкала, Кизляр, Каспийск и Хасавюрт. На территории соседней Чечни из-за непогоды объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Дагестане и Чечне остаются подтопленными более тысячи домов.

Подробности — в публикации «Ъ-Кавказ» «Кавказ продолжает плыть».