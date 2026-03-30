Кавказ продолжает плыть

В республике Чечня и в Дагестане 30 марта продолжили ликвидировать последствия сильных ливней, подтоплений и оползней. В Чечне десятки домов были разрушены в высокогорных районах, повреждены 17 мостов, эвакуированы из трех поселков более 1 тыс. жителей. Глава республики Рамзан Кадыров обещал построить дома пострадавшим от ливней в «безопасном месте». В столице Дагестана Махачкале около 30 тыс. жителей продолжают оставаться без света из-за подтопленных подстанций.

Улицы Махачкалы, затопленные в результате обильных дождей

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

В Чечне, где глава региона Рамзан Кадыров накануне ввел режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков, в понедельник, 30 марта, отчитывались о ликвидации последствий непогоды. По данным МЧС, из поселков Кундухово, села Брагуны и Гудермеса были эвакуированы более 1,1 тыс. человек, примерно в 600 домах была откачана вода; еще 1,3 тыс. строений остаются затопленными.

Ранее в администрации Гудермесского района Чечни оценили число пострадавших в 2 тыс. человек. В высокогорном Ножай-Юртовском районе Чечни оползнями разрушено 69 домов. В районной администрации сообщили ТАСС, что «оползневые процессы продолжаются» и непогодой было разрушено или повреждено 39 дорог. По состоянию на 30 марта в Чечне было повреждено 17 мостов, в том числе два пешеходных.

27 марта в Чечне начались сильнейшие за 107 лет ливни. Уровень воды в некоторых местах поднялся на 1,5 м.

Господин Кадыров заявил, что пострадавшим от ливней жителям власти «выделят участки в безопасном месте» и построят там дома. «Знаем, что жители Кундухово не могут вернуться в дома, для них тоже создадим необходимые условия в Гудермесе»,— добавил он.

Последствия непогоды в понедельник продолжали ликвидировать и в Дагестане, где в воскресенье, 29 марта, без энергоснабжения оставались около 65 тыс. жителей 30 районов и нескольких городов. 30 марта, по данным пресс-службы главы Дагестана, в столице региона Махачкале без света продолжали оставаться более 30 тыс. человек. Система ливневой канализации подстанции «Приморская» в Махачкале не справилась с объемом осадков, что привело к отключениям, пояснил министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев.

По данным МЧС РФ, всего из подтопленных районов региона были эвакуированы более 3,3 тыс. человек. За прошедшие сутки вода ушла или ее удалось откачать от 544 домов, 698 приусадебных участков и 120 участков автодорог. Затопленными оставались 235 домов, 550 участков и 10 участков дорог, добавляли в ведомстве.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил начать работу комиссий по оценке ущерба от подтоплений.

В республиканской администрации пояснили, что комиссии будут работать по трем направлениям — помощь социальным объектам, гражданам, имеющим право на поддержку из бюджета, и людям без документов на жилье. В последнем случае будут подключаться благотворительные фонды, пообещали в администрации. В пресс-службе Центробанка 30 марта заявили, что пострадавшие в результате наводнения в Дагестане могут получить кредитные каникулы с отсрочкой платежей на срок до полугода.

В 24 регионах страны было зафиксировано подтопление порядка 90 объектов транспортной инфраструктуры. По данным МЧС, сложная погодная обстановка наблюдалась в десяти регионах, в пяти были введены ограничения на участках автодорог. В понедельник движение оставалось ограниченным на дорогах Красноярского края и Мурманской области, сообщили в ведомстве.

Иван Тяжлов