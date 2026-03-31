В Дагестане и Чечне подтоплены более тысячи домов

В Дагестане остаются подтопленными 811 жилых домов и 1043 приусадебных участка, сообщили ТАСС в МЧС. Также затоплено 55 участков автомобильных дорог. В районах, где дома освободились от воды, ведется оценка ущерба.

По данным МЧС, в Чечне подтоплены 258 жилых домов и 333 приусадебных участка, повреждены 17 мостов. Были восстановлены все 36 поврежденных газопроводов и трансформаторов. В селе Новый Беной Гудермесского района построят 100 домов для семей, пострадавших от непогоды.

На прошлой неделе в Дагестане из-за сильных дождей, подтоплений и оползней без энергоснабжения остались около 65 тыс. жителей 30 районов и частично четырех городов: Махачкала, Кизляр, Каспийск и Хасавюрт. По данным МЧС, за два дня из подтопленных районов в Дагестане эвакуировали более 3300 человек. На территории соседней Чечни из-за непогоды объявлен режим чрезвычайной ситуации. Там разрушены десятки домов в высокогорных районах, эвакуированы более 1 тыс. жителей.

Подробности — в материале «Ъ-Кавказ» «Кавказ продолжает плыть».

Дагестан вышел из берегов

Президент республики Сергей Меликов сообщил, что в Махачкале наблюдаются подтопления улиц и массовые отключения электричества и воды

Президент республики Сергей Меликов сообщил, что в Махачкале наблюдаются подтопления улиц и массовые отключения электричества и воды

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

На восстановительные работы в регионе было направлено 112 бригад, 340 специалистов и 115 единиц техники

На восстановительные работы в регионе было направлено 112 бригад, 340 специалистов и 115 единиц техники

Фото: пресс-служба администрации Махачкалы

Наиболее сложная обстановка с подтоплениями и нарушениями энергоснабжения сохраняется в Махачкале, Хасавюрте и Хасавюртовском районе

Наиболее сложная обстановка с подтоплениями и нарушениями энергоснабжения сохраняется в Махачкале, Хасавюрте и Хасавюртовском районе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Дагестан

Без электричества остались жители 30 районов и частично четырех городов: Кизляр, Каспийск и Хасавюрт. Кроме того, были зафиксированы обрывы магистральных линий связи

Без электричества остались жители 30 районов и частично четырех городов: Кизляр, Каспийск и Хасавюрт. Кроме того, были зафиксированы обрывы магистральных линий связи

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

По данным «Дагэнерго», в Махачкале из-за обильных дождей подтоплены несколько подстанций: «Махачкала 110», «Восточная» и «Приморская»

По данным «Дагэнерго», в Махачкале из-за обильных дождей подтоплены несколько подстанций: «Махачкала 110», «Восточная» и «Приморская»

Фото: пресс-служба филиала «Дагэнерго»

Электроснабжение удалось восстановить 70% пострадавших от непогоды потребителей в Акушинском, Ахтынском, Дербентском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Табасаранском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском, Цумадинском районах

Электроснабжение удалось восстановить 70% пострадавших от непогоды потребителей в Акушинском, Ахтынском, Дербентском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Табасаранском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском, Цумадинском районах

Фото: пресс-служба филиала «Дагэнерго»

Коммунальные и экстренные службы, а также министерства энергетики, природы, строительства и транспорта были переведены в круглосуточный режим работы

Коммунальные и экстренные службы, а также министерства энергетики, природы, строительства и транспорта были переведены в круглосуточный режим работы

Фото: пресс-служба министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана

Вследствие продолжительных дождей и повышения уровня воды в реке ЯрыкСу обрушились два пролета железнодорожного моста на перегоне Хасавюрт — КадиЮрт. Инцидент произошел на линии СевероКавказской железной дороги

Вследствие продолжительных дождей и повышения уровня воды в реке ЯрыкСу обрушились два пролета железнодорожного моста на перегоне Хасавюрт — КадиЮрт. Инцидент произошел на линии СевероКавказской железной дороги

Фото: пресс-служба прокуратуры республики Дагестан

Компания «РЖД» днем 29 марта сообщила, что железнодорожное движение через станцию Тарки в Дагестане было восстановлено, однако открыто по одному пути. Также было восстановлено сообщение пригородных поездов на участке Дербент – Махачкала – Хасавюрт

Компания «РЖД» днем 29 марта сообщила, что железнодорожное движение через станцию Тарки в Дагестане было восстановлено, однако открыто по одному пути. Также было восстановлено сообщение пригородных поездов на участке Дербент – Махачкала – Хасавюрт

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

Масштабное наводнение подтопило 760 жилых домов и 950 придворных участков. Спасатели эвакуировали 3338 человек, среди них 1033 ребенка; 58 человек, включая 32 ребенка, разместили в пунктах временного размещения

Масштабное наводнение подтопило 760 жилых домов и 950 придворных участков. Спасатели эвакуировали 3338 человек, среди них 1033 ребенка; 58 человек, включая 32 ребенка, разместили в пунктах временного размещения

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) предупредило предпринимателей республики о недопустимости необоснованного повышения цен на воду, продукты питания и стройматериалы в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной непогодой

Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) предупредило предпринимателей республики о недопустимости необоснованного повышения цен на воду, продукты питания и стройматериалы в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной непогодой

Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Президент республики Сергей Меликов сообщил, что в Махачкале наблюдаются подтопления улиц и массовые отключения электричества и воды

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

На восстановительные работы в регионе было направлено 112 бригад, 340 специалистов и 115 единиц техники

Фото: пресс-служба администрации Махачкалы

Наиболее сложная обстановка с подтоплениями и нарушениями энергоснабжения сохраняется в Махачкале, Хасавюрте и Хасавюртовском районе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Дагестан

Без электричества остались жители 30 районов и частично четырех городов: Кизляр, Каспийск и Хасавюрт. Кроме того, были зафиксированы обрывы магистральных линий связи

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

По данным «Дагэнерго», в Махачкале из-за обильных дождей подтоплены несколько подстанций: «Махачкала 110», «Восточная» и «Приморская»

Фото: пресс-служба филиала «Дагэнерго»

Электроснабжение удалось восстановить 70% пострадавших от непогоды потребителей в Акушинском, Ахтынском, Дербентском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Табасаранском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском, Цумадинском районах

Фото: пресс-служба филиала «Дагэнерго»

Коммунальные и экстренные службы, а также министерства энергетики, природы, строительства и транспорта были переведены в круглосуточный режим работы

Фото: пресс-служба министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана

Вследствие продолжительных дождей и повышения уровня воды в реке ЯрыкСу обрушились два пролета железнодорожного моста на перегоне Хасавюрт — КадиЮрт. Инцидент произошел на линии СевероКавказской железной дороги

Фото: пресс-служба прокуратуры республики Дагестан

Компания «РЖД» днем 29 марта сообщила, что железнодорожное движение через станцию Тарки в Дагестане было восстановлено, однако открыто по одному пути. Также было восстановлено сообщение пригородных поездов на участке Дербент – Махачкала – Хасавюрт

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

Масштабное наводнение подтопило 760 жилых домов и 950 придворных участков. Спасатели эвакуировали 3338 человек, среди них 1033 ребенка; 58 человек, включая 32 ребенка, разместили в пунктах временного размещения

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) предупредило предпринимателей республики о недопустимости необоснованного повышения цен на воду, продукты питания и стройматериалы в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной непогодой

Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

