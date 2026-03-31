В Дагестане и Чечне подтоплены более тысячи домов

В Дагестане остаются подтопленными 811 жилых домов и 1043 приусадебных участка, сообщили ТАСС в МЧС. Также затоплено 55 участков автомобильных дорог. В районах, где дома освободились от воды, ведется оценка ущерба.

По данным МЧС, в Чечне подтоплены 258 жилых домов и 333 приусадебных участка, повреждены 17 мостов. Были восстановлены все 36 поврежденных газопроводов и трансформаторов. В селе Новый Беной Гудермесского района построят 100 домов для семей, пострадавших от непогоды.

На прошлой неделе в Дагестане из-за сильных дождей, подтоплений и оползней без энергоснабжения остались около 65 тыс. жителей 30 районов и частично четырех городов: Махачкала, Кизляр, Каспийск и Хасавюрт. По данным МЧС, за два дня из подтопленных районов в Дагестане эвакуировали более 3300 человек. На территории соседней Чечни из-за непогоды объявлен режим чрезвычайной ситуации. Там разрушены десятки домов в высокогорных районах, эвакуированы более 1 тыс. жителей.

