В Башкирии из КПРФ исключили несогласных с переизбранием Юнира Кутлугужина

Из Башкирского отделения КПРФ вчера исключили четырех человек, сообщили «Ъ-Уфа» информированные источники.

Фото: Идэль Гумеров "Коммунисты" Рафаэль Рахимов, Сергей Меркулов, Раис Хафизов, Андрей Ларионов (слева направо) и их представитель Яна Абубакирова (справа) в зале суда в Уфе

Бюро рескома приняло решение о прекращении членства экс-первого секретаря Учалинского райкома партии Раиса Хафизова, бывшего члена Центризбиркома с правом совещательного голоса Андрея Ларионова, депутата совета Уфимского района Ильнура Аюпова, а также экс-первого секретаря Чишминского райкома Вячеслава Павлова.

В прошлом году первые трое выступили против переизбрания Юнира Кутлугужина руководителем регионального отделения; их конфликт с первым секретарем рескома привел к судебным спорам. Вячеслав Павлов в разбирательствах участвовал как свидетель, выступая в поддержку «внутрипартийной оппозиции».

Решение об исключении четверых партийцев принято из-за «неоднократных нарушений устава КПРФ и действий, наносивших ущерб репутации регионального отделения», говорится в пресс-релизе на новостном портале Mkset.

По данным издания, также бюро рескома отклонило заявление бывшего депутата Курултая Башкирии, члена бюро Калининского райкома КПРФ Рустама Хафизова о выдвижении в кандидаты Госдумы.

По данным «Ъ-Уфа», ни исключенные из партии, ни Рустам Хафизов на вчерашнем заседании бюро не присутствовали. При этом их уведомляли о собрании, однако в приглашениях отсутствовали упоминания о возможном исключении.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте прошлого года отчетно-выборная конференция реготделения КПРФ переизбрала господина Кутлугужина на пост первого секретаря рескома. Несколько однопартийцев попытались оспорить решения конференции в судах, однако Кировский райсуд Уфы и Верховный суд Башкирии поводов для удовлетворения исков не нашли. 21 апреля состоится заседание Шестого кассационного суда общей юрисдикции по этому делу.

Идэль Гумеров