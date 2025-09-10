Пятеро рассерженных коммунистов

Внутрипартийной оппозиции в башкирском региональном отделении КПРФ вчера не удалось в Кировском райсуде Уфы отменить итоги отчетно-выборной конференции, в марте этого года переизбравшей Юнира Кутлугужина на пост первого секретаря рескома. Пятеро коммунистов настаивали, что конференция по сути не созывалась, а ее организация попрала не только законодательство, но и принципы равенства членов партии. Вновь утвержденное руководство партии доказывало, что мартовское собрание лишь продолжило конференцию, начавшуюся девятью месяцами ранее. Суд встал на сторону рескома.

Коммунисты Рафаэль Рахимов, Сергей Меркулов, Раис Хафизов, Андрей Ларионов и их представитель Яна Абубакирова в зале суда

Фото: Идэль Гумеров Коммунисты Рафаэль Рахимов, Сергей Меркулов, Раис Хафизов, Андрей Ларионов и их представитель Яна Абубакирова в зале суда

Фото: Идэль Гумеров

Кировский районный суд Уфы не нашел поводов для отмены результатов отчетно-выборной конференции (ОВК) башкирского реготделения КПРФ, состоявшейся 22 марта в большом зале Курултая. С иском, содержащим в том числе, и это требование, в суд обратились четверо действующих членов партии — член ЦИК Башкирии с правом совещательного голоса Андрей Ларионов, лидер Учалинского райкома Раис Хафизов, депутаты уфимского райсовета Ильнур Аюпов и Рафаэль Рахимов, а также бывший временный секретарь рескома по оргработе Сергей Меркулов, исключенный из партии за два дня до конференции.

Как сообщал «Ъ», главным итогом конференции стало переизбрание на пост первого секретаря рескома Юнира Кутлугужина, возглавляющего отделение с 2014 года (см. «Ъ» от 8 апреля). Также делегаты проголосовали за новый состав бюро рескома, контрольно-ревизионной комиссии, и выбрали представителей Башкирии на федеральный съезд КПРФ (состоялся в Москве 5 июля).

По мнению истцов, ОВК была незаконной, так как делегаты на нее не избирались, а обязательное по партийным правилам совещание делегатов, предваряющее конференцию, не проводилось. В числе других претензий — незаконный перенос даты конференции, участие в голосованиях участников без мандатов, препятствование волеизъявлению, отсутствие кворума.

Ответчиком по делу выступило башкирское реготделение КПРФ в лице самого Юнира Кутлугужина. Также ответчика представляли партийный секретарь по юридическим вопросам Надежда Еркаева и юрист ЦК КПРФ Мурат Созаруков.

Состоявшееся вчера заседание (седьмое с начала процесса) началось с ходатайств о приобщении к делу дополнительных материалов. После того, как участники ознакомились с ними, была выслушана позиция сторон.

Яна Абубакирова, защищающая интересы истцов, в числе прочих заявила о нарушении нормы представительства при составлении списка делегатов партии: по ее мнению, правило «два делегата от местного отделения» дискриминирует крупные ячейки с большим количеством членов. Кроме того, заявила она, ответчик не представил суду протоколов голосований местных отделений, выдвигавших делегатов (позже господин Кутлугужин возразил на это тем, что документы хранятся в райкомах и недоступны рескому).

Госпожа Абубакирова также отметила, что ОВК должна была состояться не позднее 13 февраля, так как устав требует ее проведения не менее раза в четыре года, а предыдущая завершилась в феврале 2021 года.

Сергей Меркулов доказывал, что список делегатов утверждал лично Юнир Кутлугужин. Также выяснилось, что некоторые районы (например, Гафурийский и Белебеевский) на конференции представляли партийцы из Уфы. Также господин Меркулов пытался оспорить свое исключение — по его мнению, такое решение бюро рескома приняло исключительно для того, чтобы воспрепятствовать его участию на конференции. Соистец Андрей Ларионов заявил, что недопуск Сергея Меркулова нарушил и его собственные права — например, помешав проголосовать за его кандидатуру.

«Наши товарищи ошибаются основательно,— начал озвучивать позицию Юнир Кутлугужин. — Потому что из числа истцов Рахимов и Меркулов не имеют никакого отношения к проведению конференции. А с другой стороны, присутствующие Ларионов и Хафизов в ходе партийной конференции задавали вопросы, выносили предложения, и всем пожеланиям выступить в конференции не было отказано: предоставлено слово, их предложения поставлены на голосования».

Основной же его довод заключался в том, что мероприятие 22 марта являлось не отдельным событием, а лишь вторым этапом конференции, которая началась 12 июня 2024 года. Это обстоятельство послужило основанием для того, чтобы не переизбирать делегатов на мартовскую сессию — 22 марта из списка участников были лишь исключены умершие и покинувшие реготделение активисты. Практика двухэтапных съездов встречается и на федеральном уровне, утверждал лидер реготделения.

Кроме того, заверил первый секретарь, вопрос о созыве второго этапа обсуждался пленумом рескома в ноябре 2024 года. О решении, по его словам, были уведомлены Минюст и ЦК КПРФ.

Истцы возражали тем, что повестка июньской конференции — а именно выдвижение кандидатуры на выборы главы Башкирии — была исчерпана.

Выяснить, действительно ли мероприятия 12 июня и 22 марта являются двумя этапами одной конференции, суд попытался у троих свидетелей — первого секретаря Калининского райкома Рината Сулейманова, первого секретаря Чишминского райкома Вячеслава Павлова и экс-председателя КРК и делегата от Бурзянского района Хадисы Исламовой. По их словам, решение о проведении конференции в два этапа не оглашалось.

После допроса свидетелей и прений сторон судья удалился в совещательную комнату. Спустя около пяти с половиной часов после начала заседания было оглашено решение: в удовлетворении требований истцов полностью отказать.

Как сообщил «Ъ-Уфа» Андрей Ларионов, он и остальные истцы намерены обжаловать решение в апелляционной инстанции.

Идэль Гумеров