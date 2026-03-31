AP: страны Ближнего Востока призывают Трампа не прекращать удары по Ирану

Страны-союзники США на Ближнем Востоке призывают главу Белого дома Дональда Трампа продолжать военную операцию в Иране, пока режим не потерпит окончательное поражение. Об этом сообщило Associated Press (АР) со ссылкой на источники.

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Должностные лица Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна сообщили, что не хотят прекращения атак на Иран со стороны США, пока не произойдут кардинальные изменения в руководстве или поведении Исламской Республики. Против продолжения боевых действий выступают Оман и Катар, которые надеются на дипломатическое решение конфликта, передает AP.

По словам одного из источников, Саудовская Аравия и ОАЭ возглавляют воинственно настроенную коалицию. Собеседник агентства заявил, что саудовские власти считают, что окончание военных действий сейчас не обеспечит соседям Ирана безопасность, так как ядерная иранская программа еще не уничтожена.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атакует Израиль и американские базы в странах Персидского залива. Президент США заявлял, что ведет переговоры о прекращении огня «с новым и более серьезным» режимом в Иране. В Белом доме заявляли, что Вашингтон рассчитывает заключить сделку с Тегераном до 6 апреля — крайнего срока моратория на удары по энергообъектам. По данным The Wall Street Journal, Дональд Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива.