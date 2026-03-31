В Киев прибыла Кая Каллас

Глава евродипломатии Кая Каллас и европейские министры иностранных дел прибыли в Киев. Об этом сообщил МИД Украины. Сегодня в украинской столице пройдет министерское заседание ЕС.

Портал Axios сообщал, что на прошлой неделе Кая Каллас раскритиковала США за отсутствие давления на Россию. На встрече министров G7 она спросила у госсекретаря Марко Рубио, когда у Вашингтона закончится терпение из-за конфликта на Украине и он начнет предпринимать дополнительные меры против Кремля. В ответ госсекретарь пригрозил выходом США из переговоров.

Вчера Еврокомиссия утвердила рабочую программу на €1,5 млрд, направленную на поддержку европейской и украинской оборонной промышленности. Более €700 млн пойдет на увеличение выпуска критически важных компонентов и продукции, включая системы борьбы с БПЛА. Программа также предоставит €300 млн на поддержку вооруженных сил Украины.

