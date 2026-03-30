ЕК одобрила программу на €1,5 млрд для поддержки обороны Европы и Украины

Еврокомиссия (ЕК) утвердила рабочую программу на €1,5 млрд, направленную на поддержку европейской и украинской оборонной промышленности. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

Более €700 млн пойдет на увеличение выпуска критически важных компонентов и продукции, включая системы борьбы с беспилотниками, ракеты и боеприпасы. Часть этой суммы (€260 млн) предназначены для восстановления и модернизации украинской оборонно-промышленной базы (DTIB) через совместные инвестиционные проекты в Украине и Европе.

€325 млн пойдут на финансирование «амбициозных совместных промышленных инициатив». Часть инвестиций будут предназначены для малых и средних военных предприятий, €35,3 млн уйдут на поддержку стартапов Украины и ЕС с целью внедрить инновации для решения неотложных задач ВСУ и повышения конкурентоспособности европейского ОПК. Для снижения фрагментации и повышения эффективности программы профинансирует совместные закупки странами ЕС систем ПВО, ПРО, антидронового оборудования, а также наземных и морских боевых систем, уточняется в пресс-релизе. На это уйдет €240 млн.

Программа направлена на укрепление и модернизацию европейской оборонной промышленности, наращивание производственных мощностей и обеспечение передовых технологий, устойчивости и стабильных поставок военной техники вооруженным силам государств-членов. Она предполагает механизм USI с бюджетом в €300 млн, направленный на поддержку вооруженных сил Украины.

