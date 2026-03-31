Минпросвещения хочет сделать второй иностранный язык обязательным в школе

Второй иностранный язык сделают обязательным для изучения в российских школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа Минпросвещения.

Нововведение содержится в проекте Федерального гособразовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования. Он уже получил одобрение совета министерства по ФГОС общего и среднего профессионального образования. Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года.

По данным агентства, учебный план среднего общего образования предусматривает обязательное изучение русского языка, литературы, иностранного языка и второго иностранного языка. Также обязательными будут математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физкультура.

С 1 сентября 2026 года Минпросвещения планировало сократить в школах количество часов, выделенных на изучение иностранного языка. Такая мера якобы нужна для оптимизации нагрузки на учеников. Количество часов иностранного языка сократят в 5–7 классах. Для восьмиклассников и девятиклассников расписание не изменится.

