В школах сократят количество уроков иностранного языка

С 1 января 2026 года Минпросвещения планирует сократить в школах количество часов, выделенных на изучение иностранного языка, сказал ректор МПГУ Алексей Лубков. По его словам, такая мера необходима для оптимизации нагрузки на учеников.

«С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5-7 классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов»,— уточнил господин Лубков «РИА Новости». Он добавил, что количество часов иностранного языка в 8-х и 9-х классах не изменится и составит три часа в неделю.

О планах Минпросвещения сократить количество уроков иностранного языка в школах известно с августа 2025 года. Тогда ведомство опубликовало проект приказа, в котором указано, что изменения «направлены на поиск оптимального баланса в учебном плане».