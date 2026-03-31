Руденко: Москва готова к возобновлению переговоров с Киевом

Сроки возобновления переговоров по Украине пока не определены, но Россия готова к диалогу на основе договоренностей, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко

«Переговоры по урегулированию на Украине поставлены на паузу. Конкретных дат возобновления переговоров пока нет. Мы, тем не менее, готовы к их возобновлению, но, разумеется, на основе тех договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже»,— сказал дипломат по итогам российско-индийских переговоров глав МИД в Нью-Дели (цитата по ТАСС).

В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США отказались от предложений по урегулированию украинского кризиса, которые были сделаны на саммите в Анкоридже. По его словам, тогда предложения США подразумевали серьезные компромиссы со стороны России, на которые Москва была готова пойти. Кроме того, речь шла об отказе Украины от членства в НАТО и сохранении за РФ территорий, «на которых люди вышли на референдумы и высказались за то, как они хотят жить», отмечал министр в интервью «Ъ».