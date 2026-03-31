Число пострадавших при стрельбе в Дагестане увеличилось до трех

Три человека получили ранения во время перестрелки в дагестанском селе Нижний Дженгутай, сообщил Минздрав республики. В числе пострадавших — двое полицейских.

Как уточнило ведомство, двое раненых были прооперированы, после чего их перевели в Республиканскую клиническую больницу им. Вишневского. Третьему пострадавшему оказали помощь амбулаторно.

Управление СКР сообщило, что стрельба произошла накануне примерно в 20:30 мск. Неизвестный начал стрелять во время драки. Как уточняло управление МВД по Дагестану, задержан 31-летний житель села Нижний Дженгутай.