Двое полицейских пострадали при стрельбе в Дагестане

В селе Нижний Дженгутай в Дагестане произошла потасовка между несколькими местными жителями. Один из них открыл стрельбу. Двое полицейских получили ранения. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС.

Инцидент произошел примерно в 20:30 мск. Проезжавшие мимо полицейские остановились, чтобы прекратить конфликт. Правоохранительные органы задержали 31-летнего местного жителя. Пострадавшие полицейские госпитализированы.

На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.