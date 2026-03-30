«Билайн» предупредил о возможном запрете пополнять Apple ID со счета телефона

«Билайн» рекомендовал пользователям заранее пополнить Apple ID со счета телефона на случай отключения такой возможности. Сообщение появилось в приложении оператора связи.

«Пополните Apple ID заранее на случай возможных отключений у всех операторов — прямо с баланса и без комиссии»,— указано в сообщении в личном кабинете «Билайна».

Аналогичные уведомления разослал МТС. «Знаем, что вы оплачиваете сервисы Apple с баланса телефона. Напоминаем, что у вас также есть возможность заранее пополнить баланс кошелька Apple в приложении Apple Store. Рекомендуем сделать это»,— приводит ТАСС сообщение оператора.

По информации РБК, «МегаФон», «Билайн», МТС и Т2 получили указание отключить возможность пополнения Apple ID с мобильного счета с 1 апреля. В Минцифры назвали одной из причин необходимость ограничить оплату VPN-сервисов. По словам источника «Интерфакса», в ведомстве также считают, что это заставит Apple вернуть российские сервисы в магазин приложений App Store.

