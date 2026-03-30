Минцифры предложило запретить оплачивать сервисы Apple со счета телефона

В Минцифры России обсуждают приостановку оплаты сервисов Apple с помощью счета мобильного телефона. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, министерство обсуждало введение меры на совещании с четверкой крупнейших российских операторов связи («МегаФон», «Билайн», МТС и Т2). Встреча прошла 28 марта. Такая мера нужна, чтобы заставить Apple вернуть российские сервисы в магазин приложений App Store, объяснил источник позицию ведомства.

По данным РБК, операторы на совещании получили указание запретить оплату сервисов Apple с 1 апреля. По словам одного из источников газеты, указ объяснили в том числе необходимостью «препятствовать оплате VPN-сервисов».

«Apple ограничивает альтернативные способы оплаты и не выполняет требования Роскомнадзора по удалению из российского App Store сервисов VPN, на которые приходится более 80% всех покупок»,— добавил источник «Интерфакса». По его словам, такие действия, а также удаление российских приложений из онлайн-магазина, нарушают решение ФАС об «окне выбора» поисковика по умолчанию на iOS-устройствах в России.

После начала специальной военной операции на Украине в 2022 году Apple ограничила способы оплаты в России, приостановив работу карт Visa и MasterCard, а также Apple Pay. Также Apple убрала из Apple Store десятки российских приложений, ссылаясь на ограничительные меры в отношении России. Так, из интернет-магазина пропали банковские приложения, сервисы отечественных мессенджеров, а также авиа- и другие сервисы.