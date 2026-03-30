РБК: операторы отключат возможность пополнять Apple ID с мобильного 1 апреля

Операторы «большой четверки» отключат возможность пополнения Apple ID с мобильного счета с 1 апреля, сообщили источники РБК на телеком-рынке.

Операторы получили такое указание на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым, которое прошло 28 марта. Собеседники издания указали, что одной из причин названа необходимость ограничить оплату VPN-сервисов.

На данный момент возможность оплаты подписок и покупок с мобильного счета доступна у МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). У Т2 Мобайл и «МегаФона» такая схема действует через партнеров.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве также сообщал, что эта мера, по замыслу, должна подтолкнуть Apple к возвращению российских сервисов в App Store.