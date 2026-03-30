Минэнерго направило правительству проект о запрете экспорта бензина с 1 апреля

Минэнерго России направило в правительство проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве. В Минэнерго отметили, что сейчас инициатива находится на рассмотрении.

Сообщение министерства было проработано по поручению вице-премьера России Александра Новака. 27 марта он поручил Минэнерго подготовить проект постановления для стабилизации цен на бензин и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка. Такое решение господин Новак принял после совещания с заинтересованными госведомствами и участниками рынка.

Полный запрет на экспорт бензина был введен в России 31 августа 2025 года из-за резкого роста оптовых и розничных цен на топливо. В конце января 2026-го его сняли. В феврале Александр Новак допустил повторный запрет на экспорт топлива, но заявил, что пока такой необходимости нет. В Минэнерго не исключили превентивный запрет на экспорт бензина, если баланс спроса и предложения на бензин будет нарушен.