Умер профессор ЯГПУ Александр Ястребов

Скончался доктор педагогических наук, профессор кафедры математического анализа, теории и методики обучения математике ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Александр Ястребов. Об этом сообщил ректор вуза Михаил Груздев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Фото: ЯГПУ им. К. Д. Ушинского

Александр Ястребов — выпускник вуза, работал в университете с 1975 года. В 1978 году он защитил кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам, в 1998 году — докторскую диссертацию по педагогическим наукам.

«Александра Васильевича Ястребова по праву считали и, я уверен, долго еще будут считать одним из ведущих в стране специалистов в области методики преподавания математики. Он воспитал многие поколения школьных учителей, которые работали и работают и в нашем регионе, и далеко за его пределами»,— написал господин Груздев.

Как отметили в вузе, Александр Ястребов даже спустя десятилетия работы сохранял живой интерес к общению со студентами и умел выстраивать с ними открытый диалог. Профессор также был многократным чемпионом Ярославской области по легкой атлетике. Вуз и ректор выразили соболезнования родным Александра Ястребова.

Алла Чижова