Депутат Никонов: американские конгрессмены могут приехать в Россию в июне

Американская парламентская делегация может посетить Россию с ответным визитом в июне. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») на пресс-конференции по итогам визита российских депутатов в США.

По словам господина Никонова, в ближайший месяц визит членов Конгресса в Россию вряд ли возможен: главная преграда — необходимость снятия санкций с конгрессменов. Парламентарий подчеркнул, что, в отличие от США, в России отсутствует механизм частичного снятия ограничений, поэтому в отношении членов американской делегации необходимо будет полностью отменить санкции, введенные российской стороной в ответ на действия США в 2022 году.

Комментируя текущее состояние двусторонних отношений, Вячеслав Никонов указал на неоднозначность позиции Вашингтона: «Соединенные Штаты, на мой взгляд, по-прежнему настроены на свою гегемонистскую роль в мировой политике. При этом для меня так же очевидно, что возможности США исполнять эту роль минимальны».

В то же время в ходе визита единоросс заметил и признаки постепенной нормализации диалога между Россией и США. «Я почувствовал в американском экспертном сообществе заинтересованность в продолжении таких контактов. Пока не могу сказать, что американская сторона слишком готова идти на встречи, но очевидно, что определенное размораживание наших отношений сейчас идет»,— заявил господин Никонов.

Делегация Госдумы совершила визит в Вашингтон 26–27 марта по приглашению члена Конгресса Анны Паулины Луны. В российскую делегацию помимо Вячеслава Никонова входили Светлана Журова («Единая Россия»), Борис Чернышов (ЛДПР), Владимир Исаков (КПРФ) и Михаил Делягин («Справедливая Россия»).

