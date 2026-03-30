VPN попал под тариф

Во сколько обойдется использование средств обхода блокировок

Операторы могут ввести плату за использование VPN-сервисов. Как пишет Forbes, в выходные глава Минцифры Максут Шадаев провел совещание с представителями крупнейших операторов и цифровых платформ. На нем обсуждалось противодействие средствам обхода блокировок. Это подтвердили и собеседники “Ъ FM”.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Предполагается, что компании введут порог в 15 ГБ в месяц, а сверх лимита будут взимать плату. Звучали цифры около 150 руб. за ГБ. Установка была выпустить такие тарифы в ближайшие несколько недель. Как это будет технически работать, ответил генеральный директор компании R-Vision Александр Бондаренко:

«Сам по себе VPN-трафик достаточно легко идентифицируется средствами маршрутизации операторов связи, для этого есть все возможности. Понятно, что можно пробовать как-то технически мимикрировать: представлять VPN-трафик как обычный интернет-трафик, но это уже специальные методы. Возможно, разработчики VPN-решений на это пойдут, но это все сильно сложнее.

Представим, что существует какая-то российская компания, у нее есть дочка или представительство на Ближнем Востоке, в Азии или где-то еще. Естественно, в рамках такой структуры имеются ресурсы, расположенные в России и в другой стране — и между ними происходит обмен информацией. Для защиты конвертирования используется VPN. Ограничения могут создать сложности, потому что такой трафик достаточно объемный. И если его как-то запретят, ограничат или введут дополнительную оплату, предприятия понесут дополнительные расходы».

Как пишет Forbes, в ходе совещания Максут Шадаев не исключил также возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок. При этом министр выразил надежду, что удастся обойтись без этого.

Анжела Гаплевская

