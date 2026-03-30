В Германии арестован украинец по подозрению в шпионаже в пользу России

Немецкая прокуратура сообщила об аресте гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу России, передает Spiegel. Арестованным оказался Виталий М. Его задержали в Хагене 27 марта.

Следствием установлено, что с ноября 2025 года арестованный собирал информацию по заказу российской разведки. Он следил за бывшим военнослужащим, который с февраля 2022 года участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. По данным Spiegel, жертвой стал бывший сотрудник украинской военной разведки. С 2023 года мужчина проживает в Германии в статусе военного беженца.

Немецкая прокуратура сообщила, что шпионская операция могла послужить подготовкой к «дальнейшим разведывательным операциям против целевого лица в Германии». По данным Spiegel, операция была организована для нападения на жертву.

В январе этого года власти Германии выслали из страны заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Решение связали с задержаниями по подозрению в шпионаже в пользу РФ. В российском МИДе обвинения в шпионаже назвали «состряпанной провокацией». 25 марта немецкие спецслужбы арестовали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России — 45-летнюю гражданку Румынии Аллу С. и 43-летнего Сергея Н. из Харькова. По версии следствия, они выслеживали немецкого предпринимателя, поставлявшего на Украину беспилотники и детали для них.