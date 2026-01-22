Посольство РФ отвергло обвинения Германии в шпионаже

Посольство России в Берлине считает обвинения немецкой стороны в организации шпионажа в Германии состряпанной провокацией. Действия ФРГ не останутся без ответа, заверило диппредставительство.

Накануне немецкая прокуратура сообщила об аресте гражданки ФРГ и Украины, которая, по версии следствия, занималась шпионской деятельностью в интересах России. В связи с этим МИД ФРГ решил выслать из страны заместителя военного атташе российского посольства. По утверждению немецких властей, сотрудник диппредставительства был ее куратором.

«Отвергли обвинения как нелепую, наспех состряпанную провокацию, призванную дискредитировать российскую дипмиссию в контексте активно раскручиваемой в ФРГ "шпиономании". Указали на абсурдность предъявляемых нам претензий, поскольку вся упомянутая информация носит открытый характер»,— говорится в заявлении российского посольства.

Лусине Баласян