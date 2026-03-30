Белгородский «Стойленский ГОК» сократил выручку на 24%

АО «Стойленский ГОК» (входит в структуру ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», НЛМК) по итогам 2025 года сократило ключевые финансовые показатели. Это следует из бухгалтерской отчетности компании.

Выручка предприятия снизилась на 16% — до 140,5 млрд против 165,6 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль уменьшилась на 24% и составила 65,7 млрд руб. (в 2024 году — 86,2 млрд руб.).

Себестоимость продаж увеличилась на 9,6% — с 56,5 млрд до 61,9 млрд руб.

Дебиторская задолженность СГОК сократилась на 15,8% — с 15,6 млрд до 13,1 млрд руб.

В то же время кредиторская задолженность выросла на 25,6%, достигнув 22,3 млрд руб. против 17,8 млрд руб. годом ранее.

Головная структура группы — ПАО «НЛМК» — по итогам 2025 года увеличила чистую прибыль в 1,7 раза (до 86,7 млрд руб.). Выручка при этом снизилась на 17,8% и составила 606,5 млрд руб. против 737,5 млрд руб. в 2024 году. Также в марте стало известно, что основной владелец комбината Владимир Лисин обращался в Федеральный суд Канады по вопросу снятия санкций, однако впоследствии отозвал свое обращение.

АО «Стойленский ГОК» — одно из крупнейших предприятий России по добыче железной руды. По данным компании, доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции составляет 18%. СГОК выпускает железорудный концентрат и окатыши, основным потребителем которых является основной завод в Липецке Владимира Лисина. Промышленные запасы руды оцениваются в 5 млрд т.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что АО «Стойленский ГОК» добилось в суде ареста 556 млн руб. на счетах АО «Уральская сталь».

Анна Швечикова