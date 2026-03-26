Чистая прибыль НЛМК выросла в 1,7 раза на фоне сокращения выручки

Чистая прибыль ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК; контролируется Владимиром Лисиным) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2025 года увеличилась в 1,7 раза и составила 86,7 млрд руб. Годом ранее показатель равнялся 52,4 млрд руб. Об этом свидетельствует отчетность компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа НЛМК контролируется Владимиром Лисиным

Группа НЛМК контролируется Владимиром Лисиным

Выручка комбината за отчетный период сократилась на 17,8% — с 737,5 млрд до 606,5 млрд руб. Себестоимость продаж уменьшилась менее существенно — на 6,8%, с 584,5 млрд до 545 млрд руб.

Валовая прибыль предприятия снизилась более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, составив 61,5 млрд руб. против 153,1 млрд в 2024-м. Убыток от продаж сложился в размере 32,3 млрд руб. против прибыли в 50,5 млрд руб. годом ранее.

Прибыль до налогообложения увеличилась на 16,6%, достигнув 76,5 млрд руб.

Структура обязательств компании претерпела изменения. Долгосрочные обязательства НЛМК на конец прошлого года снизились до 48,7 млрд руб. со 165,3 млрд руб. на 31 декабря 2024 года. Краткосрочные обязательства, напротив, выросли до 195,4 млрд руб. со 145,2 млрд руб. годом ранее.

Согласно ранее опубликованным данным, чистая прибыль НЛМК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2025 году снизилась почти в два раза — до 63,2 млрд руб. Выручка по МСФО сократилась на 15%, до 831,4 млрд руб.

Алина Морозова