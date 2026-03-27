Владелец НЛМК Владимир Лисин передумал судиться с МИД Канады

Председатель совета директоров и основной владелец ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимир Лисин отказался от иска к МИД Канады, сообщает «Ъ». При этом бизнесмен по-прежнему остается в санкционном списке страны.

Иск был подан 6 января в Федеральный суд Канады. Его содержание официально не раскрывалось. Вместе с тем, по данным «Ъ», господин Лисин просил суд вмешаться в процесс рассмотрения его обращения о снятии санкций.

Речь шла о выдаче судебного приказа, который обязал бы министра иностранных дел Канады принять решение по заявлению в ближайшее время. Предприниматель попал под канадские санкции в июне 2025 года. Уже в июле он обратился в МИД страны с просьбой об исключении из санкционного списка, в сентябре направил дополнительные разъяснения, а в декабре — запрос о необходимости вынести решение без дальнейшей задержки.

Согласно позиции истца, установленный законом срок рассмотрения составлял 90 дней, однако к моменту подачи иска прошло 168 дней, и ответ так и не был получен. Такое бездействие заявитель оценивал как противоречащее закону. В связи с этим он просил суд обязать ведомство Канады принять решение и уведомить об этом.

Канадские санкции предусматривают заморозку активов и сопутствующие ограничения. По оценке господина Лисина, включение в санкционный список оказывает существенное влияние даже на лиц, не являющихся гражданами страны и находящихся вне ее юрисдикции, поскольку международные финансовые организации и компании, как правило, избегают взаимодействия с подсанкционными лицами.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что по итогам 2025 года чистая прибыль НЛМК выросла в 1,7 раза и составила 86,7 млрд руб. Годом ранее показатель находился на уровне 52,4 млрд руб.

