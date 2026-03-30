Нет королям и республиканцам

Состоявшийся в США 28 марта новый раунд масштабных протестов под лозунгом «Нет королям» (No Kings) стал ярким проявлением недовольства президентом США Дональдом Трампом и Республиканской партией в целом. Ее представители в последние месяцы теряют позиции даже в своих традиционных вотчинах, таких как Техас и Флорида. Одна из проблем — усиливающийся раскол в MAGA-движении, представители которого по-разному трактуют партийную идеологию. Задача удержания республиканцами большинства в Конгрессе становится все более сложной. Рассказывает корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Фото: Yolonda M. James / San Francisco Chronicle / AP Акция протеста против политики Дональда Трампа в Сан-Франциско

Фото: Yolonda M. James / San Francisco Chronicle / AP

В минувшую субботу, 28 марта, в США состоялись очередные масштабные протесты под общим названием «Нет королям» (No Kings). По данным агентства Reuters, речь шла о более чем 3 тыс. мероприятий во всех 50 штатах. Протестующие требовали остановить войну с Ираном, прекратить агрессивные действия миграционной службы и массовые депортации, защитить избирательные права, ограничить концентрацию власти в руках президента и остановить авторитарный дрейф администрации Трампа.

Участники акций в Нью-Йорке, Вашингтоне, Миннеаполисе, Филадельфии, Питсбурге, Денвере и других крупных городах несли плакаты с лозунгами «Вернуться к демократии от авторитаризма», «Нет Трампу», «Миграционную службу — вон», «Нет войне с Ираном».

Помимо прочего, этот протест стал ярким проявлением глубокого кризиса недоверия к американской политической элите в целом и к Республиканской партии в частности.

Первым тревожным для республиканцев сигналом стали еще 31 января региональные выборы в Техасе. Демократ Тейлор Ремет избрался в Сенат штата от округа, который десятилетиями был надежной республиканской территорией. Для Трампа это было особенно болезненно, так как в 2024 году он обогнал там свою конкурентку — на тот момент вице-президента Камалу Харрис — с преимуществом в 17 процентных пунктов. То есть в год промежуточных выборов консерваторы стали терять позиции даже в традиционно «красных» — республиканских — районах.

С тех пор тревога лишь нарастала. Во Флориде демократы на специальных региональных выборах 24 марта тоже добились успеха сразу в двух округах. В частности, в 87-м округе Эмили Грегори победила поддержанного Трампом Джона Мейплза, пусть и с минимальным перевесом (51,2% против 48,8%).

Это критически важно, так как речь идет о территории, включающей Мар-а-Лаго — резиденцию Дональда Трампа.

В 2024 году президент победил в этом округе с перевесом в 19 пунктов. Одновременно в 51-м округе республиканка Хилари Холли едва удержала место с результатом 54,18%. Это сигнал о том, что даже там, где правящая партия пока не теряет мандаты, борьба идет на пределе возможностей. Примечательно, что демократы фактически перехватили у Трампа его же повестку 2024 года: они говорят о проблеме доступности жизни и «здравом смысле», при этом отодвинув на второй план тематику культурных войн.

Дополнительная проблема для республиканцев состоит в расколе, произошедшем в рамках трамповского движения MAGA. Одна линия — антивоенное, изоляционистское крыло, связанное с ведущим Такером Карлсоном, экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и сенатором Рэндом Полом: они выступают за отказ от новых конфликтов и приоритет внутренней повестки. Другой лагерь — «ястребиный» и более лояльный лично к Трампу, готовый поддерживать силовую внешнюю политику и все, что скажет президент. Не случайно на этом фоне американские СМИ стали писать о дилемме вокруг возможного преемника Трампа: потенциальное соперничество вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря США Марко Рубио теперь воспринимается как спор между антиинтервенционистским крылом и государственной линией «ястребов».

В этом контексте показательными стали другие недавние региональные праймериз — в Техасе. Поражение умеренного Дэна Креншоу от сторонника жесткой линии Стива Тота 3 марта стало свидетельством радикализации ядерной базы республиканцев. Сам Трамп, судя по его риторике, тоже радикализируется. Однако эта тенденция имеет и обратный эффект: мобилизуя ядро, партия отталкивает независимых избирателей, без которых невозможно удержать большинство на ноябрьских выборах в Конгресс.

В итоге на общенациональном уровне фон для республиканцев серьезно ухудшился: опросы Reuters/Ipsos показывают падение уровня одобрения Трампа до 36%.

В борьбе за Конгресс демократы опережают республиканцев более чем на 5 процентных пунктов. Это означает, что республиканцы с вероятностью 60–70% теряют Палату представителей. В Сенате их позиции прочнее, но букмекеры (которые предсказали победу Трампа лучше традиционных прогнозистов) уже оценивают в 49% шансы демократов на получение контроля над обеими палатами.

Тем самым Трамп ставит однопартийцев перед неудобным выбором между лояльностью к нему лично и к американским избирателям. И некоторые уже решились сделать выбор в пользу электората. Внутренний раскол в Конгрессе особо обострился 25 марта после закрытого брифинга по Ирану, с которого даже республиканцы вышли раздраженными. В таких условиях вероятность выделения средств на продолжение войны с Ираном невелика: в администрации Трампа рискуют нарваться на сопротивление собственной партии. Например, давняя сторонница Трампа конгрессвумен из Колорадо Лорен Боберт прямо заявила: «Я не буду голосовать за военные субсидии. Нет, мой ответ — нет. Я так устала тратить деньги за пределами США». Фактически используя язык MAGA против эскалации войны, она продемонстрировала: в некогда единой партийной идеологии теперь уживаются сразу несколько конкурирующих течений.