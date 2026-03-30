Борьба с VPN-сервисами в России. Главное об инициативах Минцифры

28 марта глава Минцифры Максут Шадаев провел два совещания. Одно с операторами связи, другое — с представителями цифровых платформ. На обеих встречах были представлены инициативы ведомства по борьбе с VPN-сервисами. Об этом пишут российские СМИ, но официально Минцифры про инициативы не сообщало. Что известно — в материале “Ъ”.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев

Операторам предложили ввести плату за использование более 15 Гб международного интернет-трафика в месяц в мобильных сетях, сообщает Forbes со ссылкой на несколько источников. Мера может заработать уже с 1 мая. Мобильных операторов обязали запретить абонентам пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона. Мера должна начать действовать с 1 апреля. Это, как пишет РБК, должно затруднить возможность покупки VPN для пользователей устройств Apple. Крупнейшим цифровым платформам, как стало известно “Ъ”, поручили закрыть доступ к их ресурсам использующим VPN пользователям. Если компании не будут соблюдать эти ограничения, их ресурсы удалят из «белых списков». Речь, в частности, идет про Wildberries, Ozon, «Яндекс», VK, Avito, крупнейшие российские банки — Сбер, ВТБ, ГПБ, ПСБ, Альфа, Т-банк, ритейлеров — «Магнит», «Вкусвилл», «Дикси».

Минцифры допустило введение административной ответственности за использование средств обхода блокировок, пишет Forbes,— видимо, речь идет о применении КоАП к тем же цифровым платформам, в случае неисполнения требований ведомства. Однако, как отмечает издание, в ведомстве выразили надежду, что административных мер удастся избежать. «Ограничение работы сервисов при включенном VPN затруднит работу привычных платформ»,— сказал собеседник “Ъ” на IT-рынке. Выявление использования VPN — технически сложная задача, сказал Forbes бизнес-консультант по ИБ Positive Technologies Алексей Лукацкий. Компании используют скоринговые системы, анализирующие сразу несколько параметров: репутацию IP-адреса, данные WebRTC, «отпечаток» браузера, геолокацию, параметры сетевого соединения (TTL).

Официально власти о полном запрете VPN-сервисов в стране не заявляли. Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин недавно говорил, что Роскомнадзор будет блокировать только те VPN-сервисы, которые не соблюдают российское законодательство. В середине января, как сообщал “Ъ”, Роскомнадзор ввел ограничения для более 400 VPN-сервисов в России, что на 70% выше показателей осени 2025 года.

Матвей Иващенко