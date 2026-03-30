Россия не обсуждает передачу Казахстану концессии на ж/д Армении

Министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что Россия не ведет переговоры о передаче Казахстану концессии на управление железными дорогами Армении. Прежде об обсуждении этого вопроса говорил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Я могу сказать, что, во-первых, мы никому никаких концессий отдавать не планируем. Во-вторых, на официальном уровне коллеги, наши партнеры в Армении с нами эти вопросы не обсуждали»,— сказал Андрей Никитин в интервью «РИА Новости». Он подчеркнул, что и с Казахстаном контакты по этому вопросу также не ведутся.

В феврале 2008 года Армения подписала концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта республики в управление дочерней структуры РЖД — «Южно-Кавказской железной дороги». Соглашение предусматривает концессионное управление на 30 лет с возможностью продления еще на десять лет.

В декабре 2025 года Никол Пашинян попросил российских партнеров в короткие сроки восстановить участки железной дороги, ведущие к границам с Турцией и Азербайджаном (эти участки необходимы для реализации транспортного проекта Армении и США «Маршрут Трампа»). В начале марта армянский премьер заявил об обсуждениях с Россией передачи управления ж/д другой стране, например — Казахстану, ОАЭ или Катару. 26 марта Пашинян выразил надежду, что Россия и Армения договорятся о передаче управления казахским коллегам, но пока российские партнеры этот вариант не одобрили.

