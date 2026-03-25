Депутат Горелкин: полный запрет VPN в России не рассматривается

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что полный запрет VPN-сервисов в России не обсуждается. Однако Роскомнадзор (РКН) продолжит точечные блокировки тех сетей, которые не соблюдают законодательство. Господин Горелкин рассказал об этом в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Есть VPN-сервисы, которые соблюдают российские законы. Это очень важный инструмент в корпоративном секторе для туннелирования трафика, для защиты данных. Этот инструмент активно используется, ничего лучшего в бизнес-среде не придумано, — отметил господин Горелкин. — Поэтому, конечно, запрет VPN-сервисов крайне негативно повлияет на развитие нашей цифровой экономики». Он подчеркнул, что подобные инициативы «не рассматриваются».

При этом депутат отметил, что Роскомнадзор продолжит точечно блокировать те сервисы, которые «нарушают российское законодательство» и «предлагают услуги по доступу к запрещенному трафику».

Господин Горелкин также сообщил, что не видит смысла в разработке «государственного VPN-сервиса», который бы помог пользоваться российскими сайтами за рубежом. По его словам, такие сервисы там очень быстро блокировали бы. При этом проблема доступа к сайтам решается уже существующими средствами, отметил депутат.

26 февраля Антон Горелкин также заявлял, что ни запреты VPN, ни штрафы за его использование «не планируются и не обсуждаются». Согласно действующему регулированию в России, VPN-сервисы обязаны самостоятельно ограничивать доступ к запрещенным сайтам. В противном случае доступ к ним блокируется. По состоянию на конец февраля 2026 года РКН ограничил доступ к 469 VPN-сервисам в России.