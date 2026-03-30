Иран заявил о гибели больше 470 детей и женщин при ударах США и Израиля

С начала военной операции США и Израиля в Иране погибли 246 женщин и 233 несовершеннолетних. Об этом заявила представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани.

«Погибших женщин — 246. Лиц, не достигших 18-летнего возраста — 216, не достигших 5 лет — 17»,— сказала госпожа Мохаджерани. Запись ее обращения публикует Tasnim.

До этого в Красном Полумесяце сообщили, что с начала военной операции США и Израиля против Тегерана ударам подверглись 102 тыс. гражданских объектов. Сообщалось о гибели 1,9 тыс. жителей Ирана при атаках.