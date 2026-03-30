Власти опровергли информацию о торговле на территории рынка «Атлант»

В Аксайском районе опровергли появившуюся в соцсетях информацию о возобновлении торговли на территории бывшего рынка «Атлант». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором ведется торговля. Однако, как пояснили в администрации, земельный участок не относится к территориям «Атланта» и не является предметом судебных споров. Участок находится в частной собственности с разрешенным использованием под предпринимательство, склады и стоянки транспорта. На этой площадке торговая деятельность допускается при соблюдении всех законодательных требований.

Для пресечения незаконного предпринимательства полиция совместно с администрацией района и комитетом по имущественным и земельным отношениям еженедельно проводит рейды по выявлению несанкционированной торговли, отмечается в сообщении. При этом владельцы объектов капитального строительства, расположенных на данных территориях, сохраняют право свободного доступа к своей собственности.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что территорию бывших аксайских рынков намерены использовать под застройку по проекту комплексного развития территории (КРТ) после снятия с них ареста.

Константин Соловьев