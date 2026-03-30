В Ярославле избрали директора АО «Центральный рынок»

Члены совета директоров АО «Центральный рынок» единогласно поддержали кандидатуру Андрея Беренева на должность директора. Об этом сообщили в муниципалитете Ярославля.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

АО «Центральный рынок» было образовано в сентябре 2025 года путем выделения из состава АО «Центр». Исполняющим обязанности директора был назначен Андрей Беренев, который также возглавляет АО «Центр» с декабря 2024 года.

В ноябре 2025 года мэрия Ярославля выставила на продажу пакет акций АО «Центральный рынок» за 150 млн руб. Дважды торги не состоялись из-за отсутствия желающих. В настоящее время процедура проводится в третий раз. Ранее мэр Артем Молчанов уточнял, что объект выставили на продажу для приведения в порядок за счет внебюджетных средств, однако его назначение будет сохранено.

Алла Чижова