В Ярославле не планируют снижать цену «Центрального рынка»

В Ярославле не намерены снижать начальную цену пакета акций АО «Центральный рынок». Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по экономике и развитию города муниципалитета.

«При продаже акций не предусмотрено понижение цены. Пока оценка действует, торгуем по этой цене»,— сказала первый заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Ольга Попова.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пакет акций выставили на продажу в третий раз за 150 млн руб. В прошлые два раза торги не состоялись из-за отсутствия желающих. Мэр Ярославля Артем Молчанов не видит проблемы в неудавшихся попытках продажи: «Такое ощущение, что нужно как можно быстрее избавиться от рынка. Никто такие объекты не продает за три секунды. Мы ищем нормального инвестора».