Аятолл оставили при свете

Президент США Дональд Трамп объявил вечером 26 марта, что продляет мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля. Это сделано на фоне продолжения непрямых американо-иранских переговоров, которые призваны завершить вооруженный конфликт, начавшийся 28 февраля. В этих обстоятельствах руководство Израиля изменило свои приоритеты в войне, сосредоточившись в последние дни не на дестабилизации ситуации в Иране, а исключительно на уничтожении его военного потенциала.

Мораторий на удары по иранским энергетическим объектам, который был введен по распоряжению Дональда Трампа 23 марта, будет продлен на десять дней, до 6 апреля. Об этом американский лидер сообщил вечером 26 марта. «Переговоры (с Ираном.— “Ъ”) продолжаются, и, несмотря на ошибочные сообщения лживых СМИ и других источников, они проходят очень хорошо»,— сообщил он в соцсети Truth Social. В отдельном заявлении господин Трамп подчеркнул, что инициатива в рамках диалога исходит от представителей иранского истеблишмента. «Они плохие бойцы, но отличные переговорщики, и они умоляют о заключении сделки»,— добавил американский лидер.

Мораторий был продлен после совещания в Белом доме, которое прошло 26 марта под председательством президента США. «Могу сообщить вам, что мы вместе с вашей внешнеполитической командой представили (Ирану.— “Ъ”) список условий из 15 пунктов, которые составят основу мирного соглашения,— рассказал президенту США его спецпосланник Стив Уиткофф, который участвует в опосредованном диалоге.— Документ был передан через пакистанское руководство, выступающее в качестве посредника». По его словам, это задало темп «сильным и продуктивным переговорам». «Могу сказать только одно: посмотрим, к чему это приведет и сможем ли мы убедить Иран в том, что сейчас наступил переломный момент»,— добавил господин Уиткофф, выступая на совещании.

В свою очередь, глава Пентагона Пит Хегсет на совещании отметил, что его ведомство приветствует план мирного соглашения, но при этом продолжит наносить удары по Ирану. По всем признакам, продолжить он намерен и увеличение воинского контингента на Ближнем Востоке.

По словам источников The Wall Street Journal (WSJ), Министерство войны рассматривает вариант с переброской к зоне конфликта дополнительных сухопутных сил численностью 10 тыс. человек. До настоящего момента сообщалось только о 2 тыс. американских морских пехотинцев, которых господин Трамп решил направить в регион.

Между тем в Израиле стали опасаться, что глава Белого дома может спонтанно завершить войну. После того как Трамп санкционировал переговоры с Ираном, Израиль изменил свои приоритеты в войне, сообщили информированные источники Financial Times. По их словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточилась на нанесении ударов, нацеленных не на дестабилизацию иранского режима, а на уничтожение остатков его военного потенциала. В перечне этих целей оказались в том числе последние в Иране заводы по производству ракет.

Отдельно продолжаются удары по представителям иранского военного командования. Так, 26 марта ЦАХАЛ объявил об устранении командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алирезы Тангсири, который, по версии израильтян, курировал минирование Ормузского пролива.

«На протяжении этой войны Тангсири отвечал за нанесение значительного урона инфраструктуре в нескольких странах (Персидского залива.— “Ъ”),— заявил “Ъ” израильский военный источник.— В ходе операции “Львиный рык” полномочия Тангсири были расширены, и он стал единственным лицом, которое санкционирует значительную часть террористических актов, проводимых в морской зоне на юге Ирана».

27 марта ЦАХАЛ сообщил, что атаковал «основной объект Ирана по производству ракет и морских мин» в городе Йезд. «Этот объект использовался для проектировки, разработки, сборки и хранения передовых ракет, предназначенных для запуска с плавучих платформ, подводных лодок и вертолетов по мобильным и стационарным морским целям»,— проинформировала пресс-служба израильской армии.

В этот же день министр обороны еврейского государства Исраэль Кац сообщил, что распорядился расширить перечень целей на территории Ирана. «Удары ЦАХАЛа по Ирану усилятся и распространятся на дополнительные цели и районы, которые помогают режиму в создании и эксплуатации оружия, используемого против израильских мирных жителей»,— обратил внимание глава военного ведомства.

Сейчас военная разведка Израиля придерживается мнения, что война не создала условий для смены власти в Иране, утверждают источники Financial Times. «Военные сказали правительству: “Это не закончится одним ударом и финалом”,— рассказал изданию чиновник, знакомый с внутригосударственными обсуждениями в Израиле.— Смена режима всегда была очень, очень, очень сложной задачей». Другой источник Financial Times добавил: «Падение режима не занимает минуты, часы или дни — это процесс. Но по всем значимым аспектам, которые мы рассматриваем — а это экономика, политика и способность сохранять контроль,— этот режим находится на пути к краху». Впрочем, Израиль ожидает, что это произойдет уже после завершения боевых действий.

Нил Кербелов