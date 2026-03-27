Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аятолл оставили при свете

США продлили мораторий на удары по энергообъектам Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил вечером 26 марта, что продляет мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля. Это сделано на фоне продолжения непрямых американо-иранских переговоров, которые призваны завершить вооруженный конфликт, начавшийся 28 февраля. В этих обстоятельствах руководство Израиля изменило свои приоритеты в войне, сосредоточившись в последние дни не на дестабилизации ситуации в Иране, а исключительно на уничтожении его военного потенциала.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Мораторий на удары по иранским энергетическим объектам, который был введен по распоряжению Дональда Трампа 23 марта, будет продлен на десять дней, до 6 апреля. Об этом американский лидер сообщил вечером 26 марта. «Переговоры (с Ираном.— “Ъ”) продолжаются, и, несмотря на ошибочные сообщения лживых СМИ и других источников, они проходят очень хорошо»,— сообщил он в соцсети Truth Social. В отдельном заявлении господин Трамп подчеркнул, что инициатива в рамках диалога исходит от представителей иранского истеблишмента. «Они плохие бойцы, но отличные переговорщики, и они умоляют о заключении сделки»,— добавил американский лидер.

Мораторий был продлен после совещания в Белом доме, которое прошло 26 марта под председательством президента США. «Могу сообщить вам, что мы вместе с вашей внешнеполитической командой представили (Ирану.— “Ъ”) список условий из 15 пунктов, которые составят основу мирного соглашения,— рассказал президенту США его спецпосланник Стив Уиткофф, который участвует в опосредованном диалоге.— Документ был передан через пакистанское руководство, выступающее в качестве посредника». По его словам, это задало темп «сильным и продуктивным переговорам». «Могу сказать только одно: посмотрим, к чему это приведет и сможем ли мы убедить Иран в том, что сейчас наступил переломный момент»,— добавил господин Уиткофф, выступая на совещании.

В свою очередь, глава Пентагона Пит Хегсет на совещании отметил, что его ведомство приветствует план мирного соглашения, но при этом продолжит наносить удары по Ирану. По всем признакам, продолжить он намерен и увеличение воинского контингента на Ближнем Востоке.

По словам источников The Wall Street Journal (WSJ), Министерство войны рассматривает вариант с переброской к зоне конфликта дополнительных сухопутных сил численностью 10 тыс. человек. До настоящего момента сообщалось только о 2 тыс. американских морских пехотинцев, которых господин Трамп решил направить в регион.

Между тем в Израиле стали опасаться, что глава Белого дома может спонтанно завершить войну. После того как Трамп санкционировал переговоры с Ираном, Израиль изменил свои приоритеты в войне, сообщили информированные источники Financial Times. По их словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточилась на нанесении ударов, нацеленных не на дестабилизацию иранского режима, а на уничтожение остатков его военного потенциала. В перечне этих целей оказались в том числе последние в Иране заводы по производству ракет.

Отдельно продолжаются удары по представителям иранского военного командования. Так, 26 марта ЦАХАЛ объявил об устранении командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алирезы Тангсири, который, по версии израильтян, курировал минирование Ормузского пролива.

«На протяжении этой войны Тангсири отвечал за нанесение значительного урона инфраструктуре в нескольких странах (Персидского залива.— “Ъ”),— заявил “Ъ” израильский военный источник.— В ходе операции “Львиный рык” полномочия Тангсири были расширены, и он стал единственным лицом, которое санкционирует значительную часть террористических актов, проводимых в морской зоне на юге Ирана».

27 марта ЦАХАЛ сообщил, что атаковал «основной объект Ирана по производству ракет и морских мин» в городе Йезд. «Этот объект использовался для проектировки, разработки, сборки и хранения передовых ракет, предназначенных для запуска с плавучих платформ, подводных лодок и вертолетов по мобильным и стационарным морским целям»,— проинформировала пресс-служба израильской армии.

В этот же день министр обороны еврейского государства Исраэль Кац сообщил, что распорядился расширить перечень целей на территории Ирана. «Удары ЦАХАЛа по Ирану усилятся и распространятся на дополнительные цели и районы, которые помогают режиму в создании и эксплуатации оружия, используемого против израильских мирных жителей»,— обратил внимание глава военного ведомства.

Сейчас военная разведка Израиля придерживается мнения, что война не создала условий для смены власти в Иране, утверждают источники Financial Times. «Военные сказали правительству: “Это не закончится одним ударом и финалом”,— рассказал изданию чиновник, знакомый с внутригосударственными обсуждениями в Израиле.— Смена режима всегда была очень, очень, очень сложной задачей». Другой источник Financial Times добавил: «Падение режима не занимает минуты, часы или дни — это процесс. Но по всем значимым аспектам, которые мы рассматриваем — а это экономика, политика и способность сохранять контроль,— этот режим находится на пути к краху». Впрочем, Израиль ожидает, что это произойдет уже после завершения боевых действий.

Нил Кербелов

Новости компаний Все