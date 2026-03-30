Рэпера Ганвеста оштрафовали за оскорбление человеческого достоинства

Таганский суд Москвы оштрафовал рэпера Руслана Гоминова (псевдоним Ганвест) на 95 тыс. руб. за оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности в тексте одного из треков исполнителя. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ганвест

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Суд признал господина Гоминова виновным в совершении административного правонарушения по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. За какой именно трек рэпер понес наказание, в инстанции не уточнили.

В феврале в отношении Ганвеста завели административное дело о пропаганде наркотиков в текстах треков, после чего концерты артиста начали массово отменять в разных городах России. Ганвест пообещал зацензурировать старые треки.