Губернатор Денис Паслер публично поздравил Алексея Воробьева с днем рождения

Губернатор Свердловской области Денис Паслер через соцсети поздравил члена совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Алексея Воробьева с днем рождения.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев (слева) и губернатор Свердловской области Денис Паслер (справа)

«Много лет я знаком с Алексеем Петровичем Воробьевым, но даже сейчас мне сложно оценить масштаб его личности. Про таких говорят: "люди старой закалки", но это правда лишь отчасти. Потому что личности такой глубины, высочайшего интеллекта и огромного кругозора, наряду с принципиальностью и твердостью, воспитанными многолетним служением Родине, несмотря ни на какой возраст обладают удивительной способностью мыслить в масштабах государства, генерируя передовые идеи и воплощая их в жизнь»,— говорится в поздравительной телеграмме.

Глава региона отметил, что благодаря инициативе и неравнодушию Алексея Воробьева в Свердловской области реализовано много проектов. «Я благодарен Алексею Петровичу за многие наши беседы, за дельные советы, личный пример качественной работы на благо уральцев и беззаветной любви к Среднему Уралу»,— добавил губернатор.

Алексей Воробьев родился 30 марта 1950 года в деревне Думино (Калининская область). В 1980-х он работал в Кировградском горисполкоме, затем в аппарате Свердловского облисполкома. В 1991 году был назначен директором департамента главы администрации Свердловской области, считался одним из ближайших соратников первого губернатора Эдуарда Росселя. С мая 1996 по июнь 2007 года занимал пост председателя правительства Свердловской области. В 2004 году был избран секретарем регионального политсовета свердловского отделения партии «Единая Россия». В 2007 году был уволен с должности «по состоянию здоровья». В июле 2009 года он был назначен генеральным директором ЗАО «Ренова-СтройГруп-Академическое» — дирекции по строительству Академического района Екатеринбурга. Позднее — был председателем совета директоров, затем стал членом совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). На выборах губернатора в 2025 году он возглавлял штаб общественной поддержки Дениса Паслера.

Губернатор не раз публично высказывался об Алексее Воробьеве. Ранее в интервью он называл его своим наставником, а в апреле 2025 года заявил, что вернул бы должность председателя правительства Свердловской области (ликвидирована в 2016 году), если бы «нашел человека, как Алексей Петрович Воробьев». «Я считаю, что Алексей Петрович Воробьев — лучший председатель правительства, который был в Свердловской области», — подчеркивал тогда господин Паслер.

Полина Бабинцева