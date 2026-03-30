Песков ответил на заявления о скорой «всеобщей мобилизации в России»

Тема всеобщей мобилизации в России не стоит на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба, который утверждал, что российские власти могут объявить всеобщую мобилизацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Такой темы нет на повестке дня»,— сказал господин Песков на брифинге.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. О ее завершении сообщалось 31 октября, при этом официального указа о завершении подписано не было. Дмитрий Песков позднее заявил, что по итогам консультаций с юристами в Кремле пришли к выводу, что специального указа не требуется. В начале 2023 года депутат псковского областного собрания от «Яблока» Артур Гайдук опубликовал ответ Минобороны РФ на запрос, в котором парламентарий попросил ведомство «содействовать подписанию указа о завершении частичной мобилизации». Из ответа ведомства следовало, что действие указа о мобилизации необходимо для продления социальных гарантий военнослужащим. Минобороны РФ впоследствии заявляло об отсутствии планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий. О том же неоднократно говорили в Кремле.

В выходные Генштаб РФ отчитался о проведении призывной кампании в стране. Среди прочего, там заверили, что призванных на военную службу срочников не будут отправлять в зону проведения СВО.