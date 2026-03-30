В Данилове продадут построенный по проекту Достоевского бывший купеческий дом

В Данилове Ярославской области на продажу выставят объект культурного наследия федерального значения «Дом купца Ворохбяникова». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Объект культурного наследия федеральной собственности передан в управление "ДОМ.РФ" — нашему партнеру в реализации проекта по работе с памятниками культуры. Такое решение принято на заседании профильной комиссии Правительства России»,— пояснил губернатор.

Здание было построено в конце XIX века по проекту Андрея Достоевского, брата русского писателя.

Андрей Достоевский прожил в Ярославле более 30 лет, занимая должности губернского архитектора и губернского инженера. Руководил перестройкой зданий Демидовского лицея, принимал участие в реставрации Ростовского Кремля и палат царевича Дмитрия в Угличе. По его проектам производились перестройки церквей Благовещения Пресвятой Богородицы и Иоанна Предтечи в Ярославле, а также были возведены здание спичечной фабрики И. Н. Дунаева, чугунолитейный и механический завод П. А. Федосеева (впоследствии А. А. Ганшина) в Ярославле, гавань и набережная в Рыбинске.

Алла Чижова