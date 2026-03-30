Вышла книга про опыт сохранения наследия Ярославской Большой мануфактуры

В Ярославле куратор проекта Textil Юлия Кривцова презентовала свою книгу про опыт работы с индустриальным наследием Ярославской Большой мануфактуры (в настоящее время — фабрика «Красный Перекоп»). Об этом «Ъ-Ярославль» сообщила сама госпожа Кривцова.

Проект Textil появился в 2013 году на территории фабрики «Красный Перекоп». Команда АНО «Региональное агентство творческих инициатив» организовывала мероприятия на фабрике и вела социокультурные проекты в фабричном районе. В 2019 году в рамках проекта был открыт «Музей-Фабрика», закрытый в конце 2024 года из-за проблем с арендой.

Книга «Сохраняя индустриальное. Опыт работы культурного центра» основана на практике АНО «Региональное агентство творческих инициатив», которая последние 20 лет занимается изучением и актуализацией историко-культурного наследия фабричного района. В книге описаны главные этапы развития проекта, опыт взаимодействия с партнерами и исследовательские инициативы.

«Книгу я писала в момент, когда наши планы на будущее рушились и руководство фабрики отбирало созданную нами площадку… Я ежедневно садилась за стол и с оптикой исследователя описывала шаг за шагом — от первой встречи с фабрикой в 2006 году и до 2025 года, когда нам предстояло перепридумать проект и найти ему продолжение вне стен фабрики»,— рассказала автор книги.

В книгу вошли архивные материалы, публикации, рабочие записи и воспоминания соавторов проекта. Книга создана при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках конкурса «#фондпотанина25» и предназначена для специалистов в сфере культуры и наследия.

Алла Чижова