Володин: россияне 35–45 лет чаще всего устанавливают самозапрет на кредит

Востребованность механизма самозапрета на кредиты говорит о его эффективности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Такой самозапрет установили уже 22 млн россиян.

По данным Центробанка (ЦБ), которые приводит спикер, самозапретом чаще всего пользуются люди в возрасте 35–45 лет (21,5%). Также эта мера популярна у граждан 45–55 лет (19,8%) и возрастной группы 55–65 лет (18,9%). Как утверждает господин Володин, число случаев кредитного мошенничества снизилось уже на 40%.

Закон о самозапрете на кредиты вступил в силу 1 марта 2025 года. Граждане России могут установить запрет на оформление потребительских кредитов и займов через портал «Госуслуги» или подать заявление через МФЦ.

В сентябре 2025 года ЦБ ввел обязательный «период охлаждения» по потребительским кредитам и займам. Это время между подписанием договора о займе и зачислением денег на счет заемщика. Кредиты и займы от 50 тыс. до 200 тыс. руб. теперь доступны для использования через четыре часа после подписания договора, на сумму более 200 тыс. руб. — через 48 часов.