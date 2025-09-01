ЦБ ввел «период охлаждения» перед выдачей кредитов

Центробанк с 1 сентября ввел обязательный «период охлаждения» по потребительским кредитам и займам. Это время между подписанием договора о займе и зачислением денег на счет заемщика. Мера предназначена для того, чтобы предотвращать случаи оформления кредитов под влиянием мошенников

Кредиты и займы от 50 тыс. до 200 тыс. руб. теперь доступны для использования через четыре часа после подписания договора, на сумму более 200 тыс. руб. — через 48 часов. Период охлаждения применяется при оформлении кредита как онлайн, так и в офисе банка или микрофинансовой организации.

Во время действия «период охлаждения» заемщик может отказаться от получения кредита без финансовых последствий. Также на этот период проценты по договору о займе не начисляются.

О других законодательных изменениях с сентября — в материале «Ъ».